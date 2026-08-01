FESTIVAL DU CLOWN JUSTE UN PETIT BOUT Barjac
dimanche 30 août 2026 · Barjac
Informations pratiques
Barjac
FESTIVAL DU CLOWN JUSTE UN PETIT BOUT
Barjac Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Mme Olga, une vieille dame ronchonnante et désabusée, fait la connaissance de Turbulette, une jeune fille de son quartier au tempérament joyeux et optimiste.
Très vite, ces deux univers très contrastés cherchent à se rejoindre.
Mme Olga, une vieille dame ronchonnante et désabusée, fait la connaissance de Turbulette, une jeune fille de son quartier au tempérament joyeux et optimiste.
Très vite, ces deux univers très contrastés cherchent à se rejoindre.
Pour vaincre leur ennui et leur solitude, et malgré leurs différences et leurs préjugés, Mme Olga et Turbulette vont peu à peu s’apprivoiser et s’atteler à créer, avec le public, un Truc de dingue … .
Barjac 48000 Lozère Occitanie cieundeuxtroissoleils@gmail.com
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English :
Mrs. Olga, a grumpy and disillusioned elderly woman, meets Turbulette, a cheerful and optimistic young girl from her neighborhood.
Very quickly, these two very different worlds begin to find common ground.
L’événement FESTIVAL DU CLOWN JUSTE UN PETIT BOUT Barjac a été mis à jour le 2026-08-06 par Conseil Départemental
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