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Festival du conte de Baden – Ding dong !, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

mercredi 15 juillet 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren

Festival du conte de Baden – Ding dong !, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Espace culturel Le Triskell - Ploeren
Adresse
Le Triskell ploeren
Ville
56880 Ploeren
Département
Morbihan
Tarif
Tarif : de 7€ à 10€ / Réservation sur contesbaden.com

Festival du conte de Baden – Ding dong ! Mercredi 15 juillet, 21h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Tarif : de 7€ à 10€ / Réservation sur contesbaden.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T21:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T21:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00

Par le duo Anne Boutin Pied et Florent Gateau

Un vieil immeuble observe la vie de ses habitants. Il y a ceux qui voient tout, ceux qui ne voient rien, ceux qui parlent tout le temps, ceux qui ne parlent pas. Et puis il y a un appartement vide. Quand une famille de réfugiés arrive ce matin-là pour occuper l’appartement meublé, la vie de l’immeuble est chamboulée.
Darine la petite fille commence une quête, une épopée qui prendra la journée.
Une punaise, elle veut juste une punaise pour accrocher son nom sous la sonnette.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-festival-du-conte/evenements/anne-boutin-pied-ding-dong »}]
Un vieil immeuble observe ses habitants. Une famille de réfugiés arrive. Darine cherche une punaise pour accrocher son nom. Dès 6 ans. Tarif : 7 à 10 €. Réservation : contesbaden.com festival conte

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