Festival du conte de Baden – Ding dong !, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Informations pratiques

Festival du conte de Baden – Ding dong ! Mercredi 15 juillet, 21h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Tarif : de 7€ à 10€ / Réservation sur contesbaden.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T21:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T21:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00

Par le duo Anne Boutin Pied et Florent Gateau

Un vieil immeuble observe la vie de ses habitants. Il y a ceux qui voient tout, ceux qui ne voient rien, ceux qui parlent tout le temps, ceux qui ne parlent pas. Et puis il y a un appartement vide. Quand une famille de réfugiés arrive ce matin-là pour occuper l’appartement meublé, la vie de l’immeuble est chamboulée.

Darine la petite fille commence une quête, une épopée qui prendra la journée.

Une punaise, elle veut juste une punaise pour accrocher son nom sous la sonnette.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-festival-du-conte/evenements/anne-boutin-pied-ding-dong »}]

Un vieil immeuble observe ses habitants. Une famille de réfugiés arrive. Darine cherche une punaise pour accrocher son nom. Dès 6 ans. Tarif : 7 à 10 €. Réservation : contesbaden.com festival conte