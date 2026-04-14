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Festival du film coréen de Toulouse 2026, Le Cratère, Toulouse

Festival du film coréen de Toulouse 2026, Le Cratère, Toulouse

Festival du film coréen de Toulouse 2026, Le Cratère, Toulouse mardi 21 avril 2026.

Lieu : Le Cratère

Adresse : 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Festival du film coréen de Toulouse 2026 21 – 25 avril Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:59:59+02:00
Fin : 2026-04-25T00:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/festival-du-film-coreen-de-toulouse-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
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