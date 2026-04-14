Festival du film coréen de Toulouse 2026, Le Cratère, Toulouse
Festival du film coréen de Toulouse 2026, Le Cratère, Toulouse mardi 21 avril 2026.
Festival du film coréen de Toulouse 2026 21 – 25 avril Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:59:59+02:00
Fin : 2026-04-25T00:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:59+02:00
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/festival-du-film-coreen-de-toulouse-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Festival du film coréen de ToulouseDu 21 au 25 avril 2026Pour la 4e éditon du Festval du Film Coréen de Toulouse qui aura lieu du 21 au 25 avril 2026, le cinéma Le Cratère et l’Associaton Franco-Coré…
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