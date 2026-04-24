Festival Du foin dans les Granges Entre jazz, flamenco et spectacles Saint-Laurent-du-Mottay Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Festival Du foin dans les Granges Entre jazz, flamenco et spectacles

Saint-Laurent-du-Mottay 1 La Maison Neuve Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Du Foin dans les Granges un week-end jazz et flamenco, entre émotions, voyages musicaux et spectacles pour tous les publics.

Pour sa 7ème édition, cet événement itinérant continue de transformer le patrimoine local en espaces d’expression. Entre les murs des granges ou au cœur des jardins, le festival propose une expérience où la proximité avec les artistes et la nature crée une ambiance particulière sur les bords de Loire.

Ce dernier volet du festival s’ouvre avec Jenlwy, qui propose une chanson française intimiste aux influences folk sahéliennes. Le voyage se poursuit avec Choro de Aksak, dont le répertoire navigue entre rythmes brésiliens et mélodies balkaniques, suivi par l’univers sensible et envoûtant d’Azadi. Pour clore cette édition, le Thalica Project présente une création collective où les musiques du monde rencontrent le jazz et le flamenco, réunissant danse et percussions pour un final intense.

Le week-end se partage également en famille avec Tambouille & Bouillon, un spectacle décalé mêlant humour, magie et musique. En complément, la Compagnie Bras Tendus propose une initiation aux arts du cirque accessible aux enfants comme aux adultes, permettant à chacun de s’essayer aux disciplines de la piste dans une ambiance conviviale.

Bar, camping & restauration locale sur place ! .

Saint-Laurent-du-Mottay 1 La Maison Neuve Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 02 91 75 contact@c-parici.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Du Foin dans les Granges: a weekend of jazz and flamenco, emotions, musical journeys and shows for all audiences.

L’événement Festival Du foin dans les Granges Entre jazz, flamenco et spectacles Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges