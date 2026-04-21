Festival Du foin dans les Granges Week-end afro rock et électro Saint-Laurent-du-Mottay Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Festival Du foin dans les Granges Week-end afro rock et électro

Saint-Laurent-du-Mottay 1 La Maison Neuve Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Du Foin dans les Granges un week-end entre fusion afro rock et immersion électronique

Pour sa 7ème édition, cet événement itinérant continue de transformer le patrimoine local en espaces d’expression. Entre les murs des granges ou au cœur des jardins, le festival propose une expérience où la proximité avec les artistes et la nature crée une ambiance particulière sur les bords de Loire.

Le week-end débute avec les sonorités folk acoustiques de Tokken, suivies par l’énergie afro rock du trio Djusu. La soirée évolue ensuite vers des propositions plus intenses avec Sarāb, qui combine post punk et techno. Le voyage musical se poursuit avec les sonorités organiques de La’au Project, puis le set de Taalkimia, mêlant rythmes tribaux et influences orientales. Pour accompagner ces concerts, The Fiery Acrobat proposera une performance mêlant acrobaties et jeux de flammes.

Le point d’orgue de cet événement est la collaboration avec le Spree Collectif pour UNDERAVE 3. Cette partie du festival est consacrée aux musiques électroniques, avec une succession de DJ sets et de lives explorant la techno, la trance et la psytrance. L’expérience s’appuie sur une scénographie visuelle et lumineuse spécifique pour accompagner la musique jusqu’au matin.

Bar, camping & restauration locale sur place ! .

Saint-Laurent-du-Mottay 1 La Maison Neuve Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 02 91 75 contact@c-parici.fr

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English :

Du Foin dans les Granges: a weekend of Afro rock fusion and electronic immersion

L’événement Festival Du foin dans les Granges Week-end afro rock et électro Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges