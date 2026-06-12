Festival du Haut Limousin Concert En voix ! avec les chanteurs de l’Académie lyrique Ferme de Villefavard Villefavard jeudi 16 juillet 2026.

Villefavard

Festival du Haut Limousin Concert En voix ! avec les chanteurs de l’Académie lyrique

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Formation vocale organisée en partenariat avec le centre de formation Harmoniques l’académie, En voix ! s’adresse à des chanteurs lyriques expérimentés désireux de préparer leurs futurs rôles. Ce récital est une restitution de leur semaine d’immersion à la Ferme de Villefavard en Limousin. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival du Haut Limousin Concert En voix ! avec les chanteurs de l’Académie lyrique

L’événement Festival du Haut Limousin Concert En voix ! avec les chanteurs de l’Académie lyrique Villefavard a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin