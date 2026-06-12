Festival du Haut Limousin Concert En voix ! avec les chanteurs de l’Académie lyrique Ferme de Villefavard Villefavard
Festival du Haut Limousin Concert En voix ! avec les chanteurs de l’Académie lyrique Ferme de Villefavard Villefavard jeudi 16 juillet 2026.
Villefavard
Festival du Haut Limousin Concert En voix ! avec les chanteurs de l’Académie lyrique
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Formation vocale organisée en partenariat avec le centre de formation Harmoniques l’académie, En voix ! s’adresse à des chanteurs lyriques expérimentés désireux de préparer leurs futurs rôles. Ce récital est une restitution de leur semaine d’immersion à la Ferme de Villefavard en Limousin. .
Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival du Haut Limousin Concert En voix ! avec les chanteurs de l’Académie lyrique
L’événement Festival du Haut Limousin Concert En voix ! avec les chanteurs de l’Académie lyrique Villefavard a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin
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