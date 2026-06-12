Festival du Haut Limousin Concert Leçons de ténèbres par l’Ensemble Les Surprises Église Sainte-Thyrse Châteauponsac dimanche 12 juillet 2026.

Châteauponsac

Festival du Haut Limousin Concert Leçons de ténèbres par l’Ensemble Les Surprises

Église Sainte-Thyrse Pl. Sainte-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12 22:30:00

Date(s) :

2026-07-12

L’Ensemble Les Surprises nous invite à plonger dans les Leçons de Ténèbres, sommets de l’art musical baroque. Partez à la découverte de ces petits chefs d’œuvres envoûtants des XVIIe et XVIIIe siècles, composés pour les offices des Ténèbres. Un programme exceptionnel dans la magnifique église romane restaurée de Châteauponsac. .

Église Sainte-Thyrse Pl. Sainte-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Haut Limousin Concert Leçons de ténèbres par l’Ensemble Les Surprises

L’événement Festival du Haut Limousin Concert Leçons de ténèbres par l’Ensemble Les Surprises Châteauponsac a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin