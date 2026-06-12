Festival du Haut Limousin Concert Vivaldi, l’âge d’or avec le Concert Idéal Halles de Mortemart Mortemart samedi 11 juillet 2026.

Mortemart

Festival du Haut Limousin Concert Vivaldi, l’âge d’or avec le Concert Idéal

Halles de Mortemart 11 Place Royale Mortemart Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-11

À l’âge d’or de la musique italienne, durant l’ère baroque, Venise brille de mille feux et l’on célèbre encore aujourd’hui le foisonnement artistique qui y régnait alors. En s’appuyant sur de nombreux documents inédits, Marianne Piketty et le Concert Idéal se lancent dans l’aventure d’un voyage au cœur de cette Ecole Vénitienne, ou tant de courants musicaux, parfois antagonistes, anachroniques se sont côtoyés, et ont laissé germer, sans tension, le tout et son contraire.

Programme Vivaldi, Strozzi, Ziani, Gallo, Turini, Albinoni, Monteverdi.

NOMMÉ AUX INTERNATIONAL CLASSICAL MUSIC AWARDS 2022. .

Halles de Mortemart 11 Place Royale Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival du Haut Limousin Concert Vivaldi, l’âge d’or avec le Concert Idéal

L’événement Festival du Haut Limousin Concert Vivaldi, l’âge d’or avec le Concert Idéal Mortemart a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin