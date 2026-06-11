Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec L’Ensemble Les Surprises Église Sainte-Thyrse Châteauponsac dimanche 12 juillet 2026.

Châteauponsac

Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec L’Ensemble Les Surprises

Église Sainte-Thyrse Place Sainte-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Une heure d’échanges avec l’Ensemble Les Surprises, ensemble associé à la Ferme de Villefavard 2026-2028. .

Église Sainte-Thyrse Place Sainte-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec L’Ensemble Les Surprises

L’événement Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec L’Ensemble Les Surprises Châteauponsac a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin