Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec L’Ensemble Les Surprises Église Sainte-Thyrse Châteauponsac
Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec L’Ensemble Les Surprises Église Sainte-Thyrse Châteauponsac dimanche 12 juillet 2026.
Châteauponsac
Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec L’Ensemble Les Surprises
Église Sainte-Thyrse Place Sainte-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Une heure d’échanges avec l’Ensemble Les Surprises, ensemble associé à la Ferme de Villefavard 2026-2028. .
Église Sainte-Thyrse Place Sainte-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec L’Ensemble Les Surprises
L’événement Festival du Haut Limousin Les rendez-vous de la Guinguette Rencontre avec L’Ensemble Les Surprises Châteauponsac a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin
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