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AGENDA · Tulle

Festival du Jeu de Tulle, Salle de l’Azoulou, Tulle

samedi 21 novembre 2026 · Salle de l'Azoulou · Tulle

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Salle de l'Azoulou
Adresse
Tulle
Ville
19000 Tulle
Département
Corrèze
Tarif
Entrée libre

Festival du Jeu de Tulle 21 et 22 novembre Salle de l’Azoulou Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T14:00:00+01:00 – 2026-11-21T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-22T10:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Festival du Jeu de Tulle

Pensez à novembre et aux longues journées passées autour des tables de jeu !
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Festival du Jeu de Tulle qui se déroulera :
• Samedi 21 novembre 2026 de 14 h à 19 h
• Dimanche 22 novembre 2026 de 10 h à 18 h
Comme chaque année, nous serions heureux de vous accueillir pour partager votre passion avec les visiteurs du festival.
Au plaisir de vous retrouver à Tulle !

Salle de l’Azoulou Tulle Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Festival du Jeu de Tulle qui se déroulera le samedi 21 novembre et le dimanche 22 novembre 2026.

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