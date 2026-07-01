Festival du Jeu de Tulle, Salle de l’Azoulou, Tulle
samedi 21 novembre 2026 · Salle de l'Azoulou · Tulle
Informations pratiques
Festival du Jeu de Tulle 21 et 22 novembre Salle de l’Azoulou Corrèze
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T14:00:00+01:00 – 2026-11-21T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-22T10:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00
Festival du Jeu de Tulle
Pensez à novembre et aux longues journées passées autour des tables de jeu !
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Festival du Jeu de Tulle qui se déroulera :
• Samedi 21 novembre 2026 de 14 h à 19 h
• Dimanche 22 novembre 2026 de 10 h à 18 h
Comme chaque année, nous serions heureux de vous accueillir pour partager votre passion avec les visiteurs du festival.
Au plaisir de vous retrouver à Tulle !
Salle de l’Azoulou Tulle Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Festival du Jeu de Tulle qui se déroulera le samedi 21 novembre et le dimanche 22 novembre 2026.
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