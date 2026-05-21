Langres

Festival du jeux Ludi’Langres

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-12

Tout public

Des jeux pour tout public petits et grands, amateurs et confirmés…

Les espaces de jeu

Ludothèque riche de centaines de références

Jeux géants

Escape games

Jeux de rôle

Espace figurines et jeux de guerre

Jeux de cartes (Magic)

Trollball

Espace parents-enfants

Espace prototypes pour les créateurs de jeux

Buvette, restauration et food trucks sur place. Aucune adhésion payante n’est requise, un simple formulaire d’inscription suffit à l’entrée. .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est ludilangres@gmail.com

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English :

L’événement Festival du jeux Ludi’Langres Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne du Pays de Langres