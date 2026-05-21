Festival du jeux Ludi’Langres Langres
Festival du jeux Ludi’Langres Langres jeudi 9 juillet 2026.
Langres
Festival du jeux Ludi’Langres
Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-12
Tout public
Des jeux pour tout public petits et grands, amateurs et confirmés…
Les espaces de jeu
Ludothèque riche de centaines de références
Jeux géants
Escape games
Jeux de rôle
Espace figurines et jeux de guerre
Jeux de cartes (Magic)
Trollball
Espace parents-enfants
Espace prototypes pour les créateurs de jeux
Buvette, restauration et food trucks sur place. Aucune adhésion payante n’est requise, un simple formulaire d’inscription suffit à l’entrée. .
Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est ludilangres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival du jeux Ludi’Langres Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Festival National Partir en Livre Atelier Imagier des animaux du monde Langres 1 juillet 2026
- Conférence À la recherche de Girault de Prangey Langres 2 juillet 2026
- Jojo Langres 2 juillet 2026
- Concours de pétanque Langres 3 juillet 2026
- FESTIVAL RUE CIRTA Langres 3 juillet 2026