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Festival du jeux Ludi’Langres Langres

Festival du jeux Ludi’Langres Langres

Festival du jeux Ludi’Langres Langres jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Salle Jean-Favre
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Festival du jeux Ludi’Langres

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-12

Tout public
Des jeux pour tout public petits et grands, amateurs et confirmés…
Les espaces de jeu
Ludothèque riche de centaines de références
Jeux géants
Escape games
Jeux de rôle
Espace figurines et jeux de guerre
Jeux de cartes (Magic)
Trollball
Espace parents-enfants
Espace prototypes pour les créateurs de jeux
Buvette, restauration et food trucks sur place. Aucune adhésion payante n’est requise, un simple formulaire d’inscription suffit à l’entrée.   .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est   ludilangres@gmail.com

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English :

L’événement Festival du jeux Ludi’Langres Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne du Pays de Langres

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