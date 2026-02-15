Festival du livre 1ère édition Les Ateliers des Capucins Brest

Festival du livre 1ère édition

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

A l’occasion des 50 ans de la librairie Dialogues, ne manquez pas cet événement ! Pendant deux jours, auteurs et autrices, professionnel·les du livre et grand public se réuniront autour d’une même passion la littérature sous toutes ses formes.

Premier festival du livre généraliste organisé à Brest, il proposera une programmation mêlant rencontres littéraires, dédicaces, échanges, ateliers et propositions artistiques, avec l’ambition d’offrir une expérience culturelle riche, accessible et fédératrice.

Information pratique

Retrouvez la programmation complète en ligne sur le site www.librairiedialogues.fr. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du livre 1ère édition

L’événement Festival du livre 1ère édition Brest a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue