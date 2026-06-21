Festival du livre de jeunesse Place de la Haute Vieille Tour Rouen
Festival du livre de jeunesse Place de la Haute Vieille Tour Rouen vendredi 6 novembre 2026.
Rouen
Festival du livre de jeunesse
Place de la Haute Vieille Tour Halle aux Toiles Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-06
Le Festival du Livre Jeunesse de Rouen a accueilli plus de 6 000 visiteurs en 2025.
Le festival s’articulera cette année autour du thème Sorcières, fantômes et autres histoires vraies , avec également un focus consacré au livre photographique jeunesse, en partenariat avec le Centre photographique Rouen Normandie.
Comme chaque année, la programmation proposera des tables rondes, rencontres, ateliers, spectacles, lectures à voix haute et animations autour du livre jeunesse.
Les 6-7-8 novembre 2026
Près de 30 maisons d’édition invitées
Invitée d’honneur Carole Trébor .
Place de la Haute Vieille Tour Halle aux Toiles Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 70 37 38
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English : Festival du livre de jeunesse
L’événement Festival du livre de jeunesse Rouen a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Rouen tourisme
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