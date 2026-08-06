Festival du Livre Gourmand Théâtre de Périgueux Périgueux
vendredi 13 novembre 2026 · Théâtre de Périgueux · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Festival du Livre Gourmand
Théâtre de Périgueux Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 09:00:00
fin : 2026-11-15 19:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Rencontres, démonstrations, débats, ateliers, animations, pour vous faire vivre la cuisine sous toutes ses formes avec Jean-François Piège comme président d’honneur.
A retrouver sur le stand des libraires présents des ouvrages dédiés, du livre de recettes à la cuisine illustrée, du livre d’art à l’essai. De nombreux exposants feront frétiller vos papilles avec leurs produits de qualité.
Découvrez le programme https://livregourmand.perigueux.fr/programme/ .
Théâtre de Périgueux Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr
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English : Festival du Livre Gourmand
L’événement Festival du Livre Gourmand Périgueux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Communal de Périgueux
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