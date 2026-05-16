Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival du Nombril 80m2 Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Festival du Nombril 80m2 Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Festival du Nombril 80m2 Nombril du Monde Pougne-Hérisson jeudi 13 août 2026.

Lieu : Nombril du Monde

Adresse : 7 rue des Merveilles

Ville : 79130 Pougne-Hérisson

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 13:45:00

Tarif : 32 32 Tarif de base plein tarif

Pougne-Hérisson

Festival du Nombril 80m2

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 13:45:00
fin : 2026-08-13 15:15:00

Date(s) :
2026-08-13

Cie Opus
À VENDRE maison plain-pied 80m2, 2 chambres, salon, séjour, cuisine et commodités.
Construction semitraditionnelle en mitoyenneté avec beau potentiel.

Quartier plus ou moins animé.

Agrandissement possible dans la mesure de votre imagination.

Visites au sol sur rendez-vous.

À partir de 8 ans.   .

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19  publics@nombril.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Nombril 80m2

L’événement Festival du Nombril 80m2 Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-16 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres)