Festival du Nombril 80m2 Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Festival du Nombril 80m2

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 13:45:00

fin : 2026-08-13 15:15:00

Date(s) :

2026-08-13

Cie Opus

À VENDRE maison plain-pied 80m2, 2 chambres, salon, séjour, cuisine et commodités.

Construction semitraditionnelle en mitoyenneté avec beau potentiel.

Quartier plus ou moins animé.

Agrandissement possible dans la mesure de votre imagination.

Visites au sol sur rendez-vous.

À partir de 8 ans. .

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril 80m2

L’événement Festival du Nombril 80m2 Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-16 par CC Parthenay Gâtine