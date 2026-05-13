Pougne-Hérisson

Festival du Nombril L’épopée taboue

Cour du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 12:00:00

fin : 2026-08-13 13:15:00

Date(s) :

2026-08-13

Louise Roux

Deux artistes tentent de transposer la violence et la fragilité de l’accouchement dans une épopée aussi drôle que dramatique, aussi folle que documentée, aussi musicale que narrative. Comment traduire cet héroïsme banal de la naissance ? Le spectacle s’inscrit dans le projet Imaginaires de la naissance , une recherche-création autour des récits d’accouchement au croisement du théâtre, de la sociologie et de la linguistique, pensé sur deux années consécutives.

À partir de la récolte de récits auprès de femmes, d’hommes et de soignant·es, elles s’emparent des métaphores constitutives d’un imaginaire commun, les mettent en scène et en musique afin de répondre à cette question comment traduire cet héroïsme banal de la naissance ? Peut-on créer une épopée de l’accouchement qui aide les familles à vivre cette expérience d’une façon plus apaisée ? .

Cour du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril L’épopée taboue

L’événement Festival du Nombril L’épopée taboue Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine