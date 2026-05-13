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Festival du Nombril Mémé les watts Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Mémé les watts Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Mémé les watts Pougne-Hérisson vendredi 14 août 2026.

Adresse : Pied du château

Ville : 79130 Pougne-Hérisson

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 22:45:00

Tarif : 32 32 Tarif de base plein tarif

Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Mémé les watts

Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 22:45:00
fin : 2026-08-13 23:59:00

Date(s) :
2026-08-13

Mémé les watts, ce sont 3 musiciens de haute voltige et un chanteur survolté !
Ils dépoussièrent des standards qui faisaient vibrer nos aïeux du temps de la TSF.
Ce groupe rétro-actuel expédie Trenet à Buenos Aires, relit Riquita façon Reggae, émeut avec Mouloudji version orientale, donne à Bourvil des airs Jazzy et passe Stromae à la moulinette musette.
Une chose est sûre, la bande à Mémé met le feu partout où elle passe !   .

Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19  publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Mémé les watts

L’événement Festival du Nombril Mémé les watts Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine

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