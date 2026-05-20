Festival du Nombril MoSai SoLo Stabule Pougne-Hérisson
Festival du Nombril MoSai SoLo Stabule Pougne-Hérisson jeudi 13 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril MoSai SoLo
Stabule 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:15:00
fin : 2026-08-13 15:15:00
Date(s) :
2026-08-13
MoSai est chanteur. Il chante pour ses copains. Mais pas que. Il fait des disques et ça tourne bien.
Il propose surtout une nouvelle Bulle d’euphorie à chacune de ses apparitions des concerts qui mêlent des textes en français, de jolies mélodies, des instruments acoustiques (guitare, ukulélé, guitare bidon) et aussi parfois quelques musiques et des batteries électros.
Une énergie communicative qui peut aller jusqu’à une folle envie de danser et de chanter pour le public (grand ou petit).
Un concert pour prendre des coups de soleil à l’intérieur, même quand il pleut.
Un concert pour ressortir bronzé des organes quand ils étaient tout pâlichons.
Un concert pour se nourrir d’ondes positives et pour faire autrement sous les ciels les plus menaçants. .
Stabule 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English :
L’événement Festival du Nombril MoSai SoLo Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine
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