Festival du Nouveau Théâtre Populaire La Cerisaie à Fontaine-Guérin Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou mercredi 12 août 2026.

Les Bois d’Anjou

Festival du Nouveau Théâtre Populaire La Cerisaie à Fontaine-Guérin

Fontaine-Guérin 8 rue Célestine Garnier Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26

Festival du Nouveau Théâtre Populaire La Cerisaie à Fontaine-Guérin

La Cerisaie Tchékhov

Comédie mélancolique

“ O ma cerisaie ! tu es jeune à nouveau, tu es pleine de bonheur…Si je pouvais ôter de ma poitrine cette lourde pierre, si je pouvais oublier mon passé ! “

Après des années d’absence, Lioubov Andreïevna, accompagnée de sa fille et de son frère, revient dans sa maison d’enfance, sa Cerisaie. Dans la chaleur des retrouvailles avec ceux qui sont restés, les amis, les voisins, elle se heurte pourtant à une réalité implacable : criblée de dettes, elle doit vendre la propriété — sans parvenir à s’y résoudre. Que faire du passé quand le futur frappe à notre porte ?

Écrite en 1903, alors qu’Anton Tchékhov, affaibli par la maladie, s’éloigne de la capitale, La Cerisaie est une comédie au seuil du basculement. Dans une Russie en pleine mutation, à la veille de la révolution, l’auteur capte cet instant fragile où tout vacille un temps suspendu, traversé de doutes et de peur, de joies et de rires, de musique et de partage.

Une comédie douce-amère où l’on rit pendant que le monde change. .

Fontaine-Guérin 8 rue Célestine Garnier Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 32 99

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Festival du Nouveau Théâtre Populaire La Cerisaie at Fontaine-Guérin

L’événement Festival du Nouveau Théâtre Populaire La Cerisaie à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert