Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tailleur pour Dames à Fontaine-Guérin Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tailleur pour Dames à Fontaine-Guérin Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou mardi 11 août 2026.
Les Bois d’Anjou
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tailleur pour Dames à Fontaine-Guérin
Fontaine-Guérin 8 rue Célestine Garnier Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tailleur pour Dames à Fontaine-Guérin
Tailleur pour dames Feydeau
Boulevard endiablé
“C’est égal, c’est mal ce que je fais… quand on a comme moi une femme charmante… J’ai des remords… J’ai des remords, mais je ne les écoute pas.”
Pour dissimuler le début d’une liaison, le docteur Moulineaux s’engouffre dans une vertigineuse cascade de mensonges, de pirouettes et de dissimulations. Pris au piège entre sa femme, sa belle-mère, le mari de sa maîtresse, l’amante de celui-ci — autrefois la sienne —, il s’enfonce inexorablement dans un engrenage irrésistible. Farces, quiproquos, suspenses et drames s’enchaînent à un rythme effréné.
Tailleur pour dames, première pièce en trois actes de Georges Feydeau, fut aussi son premier grand triomphe. La pièce est d’une efficacité redoutable et d’une puissance comique hors normes. Comme on le dit communément, il n’y a rien à jeter . Scènes millimétrées, entrées et sorties savamment orchestrées, mécanique implacable l’horlogerie feydolienne est née ! .
Fontaine-Guérin 8 rue Célestine Garnier Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 32 99
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English :
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tailleur pour Dames at Fontaine-Guérin
L’événement Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tailleur pour Dames à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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