Festival du Nouveau Théâtre Populaire Une histoire de paradis à Fontaine-Guérin Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Une histoire de paradis à Fontaine-Guérin Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou vendredi 14 août 2026.
Les Bois d’Anjou
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Une histoire de paradis à Fontaine-Guérin
Fontaine-Guérin 8 rue Célestine Garnier Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-23 2026-08-26
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Une histoire de paradis à Fontaine-Guérin
Une histoire de paradis d’après un conte Yiddish
Conte initiatique
DURÉE 55 minutes
À PARTIR DE 5 ans
“ Mais Atzel qu’as tu sur le visage?/ Eh bien je crois que c’est un sourire ! ”
Depuis l’enfance, on persuade le jeune Atzel que le paradis est le seul lieu qui vaille la peine d’être vécu. Il délaisse alors le monde et se fait passer pour mort. Pour le ramener à la vie, un médecin ingénieux imagine un stratagème lui fait croire qu’il est au paradis.
Le spectateur pénètre ainsi au cœur d’un merveilleux simulacre un paradis fantasmé, hors du temps et du danger, où les premiers rêves se confrontent au monde avec douceur, humour et émerveillement. .
Fontaine-Guérin 8 rue Célestine Garnier Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 32 99
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English :
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Une histoire de paradis at Fontaine-Guérin
L’événement Festival du Nouveau Théâtre Populaire Une histoire de paradis à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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