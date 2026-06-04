Festival du Nouveau Théâtre Populaire Le Cercle de craie caucasien à Fontaine-Guérin Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou jeudi 13 août 2026.

Les Bois d’Anjou

Festival du Nouveau Théâtre Populaire Le Cercle de craie caucasien à Fontaine-Guérin

Fontaine-Guérin 8 rue Célestine Garnier Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27

Festival du Nouveau Théâtre Populaire Le Cercle de craie caucasien à Fontaine-Guérin

Le Cercle de craie caucasien Brecht

Comédie épique

“ Redoutable est la tentation d’être bon ”

En Géorgie, un coup d’Etat éclate. Le palais du gouverneur brûle et, dans la panique générale, son enfant est oublié.

La servante Groucha le recueille et s’enfuit avec lui. Échappant à ses poursuivants qui veulent tuer l’héritier, elle l’élève dans les Montagnes du Nord. Mais un jour, l’autre mère ressurgit et réclame l’enfant. Un procès va avoir lieu. À qui sera donné l’enfant ? Pour trancher le cas, on appelle Azdak, écrivain public, ivrogne notoire et juge par accident. C’est l’épreuve du cercle de craie.

Dans cette fable épique, sensible et drôle, Brecht nous conduit dans une course-poursuite à travers les paysages d’une Géorgie ancienne, où la lâcheté et la cruauté ordinaires sont vaincues par l’amour maternel et le courage d’une servante. .

Fontaine-Guérin 8 rue Célestine Garnier Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 32 99

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English :

Festival du Nouveau Théâtre Populaire The Caucasian Chalk Circle at Fontaine-Guérin

L’événement Festival du Nouveau Théâtre Populaire Le Cercle de craie caucasien à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert