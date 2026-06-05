LES IMPATIENTES INFLUENCE À FONTAINE-GUÉRIN Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou

Les Bois d’Anjou

LES IMPATIENTES INFLUENCE À FONTAINE-GUÉRIN

Fontaine-Guérin Cour de l’école publique Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

LES IMPATIENTES INFLUENCE À FONTAINE-GUÉRIN

Les Impatientes reviennent cet été enchanter vos dimanches après-midis !

Influence, de Les Invendus

Mouvements jonglés

L’influence d’une personne, d’un mouvement, d’un objet, d’une direction…

Notre Langage, le mouvement jonglé se base sur le rapport du corps au jonglage et du jonglage au corps.

Celui-ci a une histoire, une émotion, un parcours, une sensation, lié à notre complicité, notre relation en perpétuelle évolution. Nous recherchons, nous explorons, nous avançons dans ce périple où les corps parlent et se répondent.

Chorégraphié et dans le jeu, onirique, explosif et répété, le mouvement nous porte et nous engage physiquement jusqu’à l’épuisement des corps… pour revenir à l’essentiel, au presque rien.

Le jonglage est notre exutoire, une expression, une connexion à ce qui nous fait exister, vibrer. Se sentir vivant et en lien envers et contre tout.

Un univers poétique, sensible et plein d’humanité ! .

Fontaine-Guérin Cour de l’école publique Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12

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LES IMPATIENTES: INFLUENCE IN FONTAINE-GUÉRIN

L’événement LES IMPATIENTES INFLUENCE À FONTAINE-GUÉRIN Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de l’Anjou Vert