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AGENDA · Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Anne Roumanoff rue Jean de Bourbon Yssingeaux

samedi 17 octobre 2026 · rue Jean de Bourbon · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue Jean de Bourbon
Adresse
Foyer Rural d'Yssingeaux
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif
29 29 29

Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Anne Roumanoff

rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Un spectacle piquant, lucide et irrésistiblement drôle.
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rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

A sharp, insightful, and irresistibly funny show.

L’événement Festival du Rire 2026 Anne Roumanoff Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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