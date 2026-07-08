Festival du Rire 2026 Anne Roumanoff rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Anne Roumanoff

rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Un spectacle piquant, lucide et irrésistiblement drôle.

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rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A sharp, insightful, and irresistibly funny show.

L’événement Festival du Rire 2026 Anne Roumanoff Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire