Festival du Rire 2026 Arnaud Demanche rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Arnaud Demanche

rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Un spectacle drôle, piquant et humain, dont vous repartirez en vous trouvant plus beau, ou au minimum en trouvant les autres plus moches.

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rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A funny, sharp, and heartfelt show that will leave you feeling more attractive—or at the very least, thinking everyone else is uglier.

L’événement Festival du Rire 2026 Arnaud Demanche Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire