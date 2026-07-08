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AGENDA · Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Arnaud Demanche rue Jean de Bourbon Yssingeaux

jeudi 15 octobre 2026 · rue Jean de Bourbon · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue Jean de Bourbon
Adresse
Foyer Rural d'Yssingeaux
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif
22 22 22

Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Arnaud Demanche

rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Un spectacle drôle, piquant et humain, dont vous repartirez en vous trouvant plus beau, ou au minimum en trouvant les autres plus moches.
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rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

A funny, sharp, and heartfelt show that will leave you feeling more attractive—or at the very least, thinking everyone else is uglier.

L’événement Festival du Rire 2026 Arnaud Demanche Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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