Festival du Rire 2026 Caroline Vigneaux Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Festival du Rire 2026 Caroline Vigneaux

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Caroline Vigneaux revient sur scène avec son nouveau one-woman-show IN VIGNEAUX VERITAS .

Elle a fini de grimper en haut de la montagne et elle admire la vue, avant d’entamer la redescente. Et du sommet de sa vie, elle est bien décidée à dire enfin la vérité, mais pas que la vérité… Sur quoi ?

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Festival du Rire 2026 Caroline Vigneaux

Caroline Vigneaux returns to the stage with her new one-woman show IN VIGNEAUX VERITAS .

She’s finished climbing to the top of the mountain and is admiring the view, before starting the descent. And from the top of her life, she’s determined to finally tell the truth and not just the truth… The truth about what?

