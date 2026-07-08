Festival du Rire 2026 Giroud & Stotz rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Giroud & Stotz

rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Après une tournée bien remplie, Cécile Giroud et Yann Stotz reviennent avec CLASSE !

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rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

After a busy tour, Cécile Giroud and Yann Stotz are back in STYLE!

L’événement Festival du Rire 2026 Giroud & Stotz Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire