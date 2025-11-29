Festival du Rire 2026 Roman Doduik Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Festival du Rire 2026 Roman Doduik

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 24 – 24 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dans son one-man-show, Roman se débarrasse de la bienpensance des réseaux et renoue avec un stand-up aussi piquant qu’intelligent. Une mise en scène qui met en avant ses qualités de comédien et d’humoriste pour un show qui évolue entre rire et émotions !

Dans son one-man-show, Roman se débarrasse de la bienpensance des réseaux et renoue avec un stand-up aussi piquant qu’intelligent. Une mise en scène qui met en avant ses qualités de comédien et d’humoriste pour un show qui évolue entre rire et émotions ! .

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Festival du Rire 2026 Roman Doduik

In his one-man-show, Roman gets rid of the self-righteousness of the networks and returns to stand-up that’s as pungent as it is intelligent. The staging showcases his skills as a comedian and humorist in a show that moves between laughter and emotion!

L’événement Festival du Rire 2026 Roman Doduik Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot