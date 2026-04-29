Où est passé Dino ? Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot
Où est passé Dino ? Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot samedi 13 juin 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Où est passé Dino ?
Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Où est passé Dino ? Un village italien entre rêve et mystère.
Plongez dans un village italien aussi envoûtant qu’énigmatique, où les ombres dansent avec les mots, où les musiques résonnent et où chaque ruelle murmure une histoire. Les élèves du Théâtre atelier 47 dirigés par Christine Zavan s’emparent des textes de Dino Buzzati pour vous offrir une comédie, peuplée de personnages aussi savoureux qu’inattendus. .
Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 55 71 00
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English : Où est passé Dino ?
L’événement Où est passé Dino ? Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne
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