Festival du Rire 2026 Spectacle Enfants Les Deux Mondes passage du Théâtre Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Spectacle Enfants Les Deux Mondes

passage du Théâtre Théatre d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 16:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Un spectacle poétique et plein de fantaisie, pour les petits comme pour les grands, sur la richesse de ce qui nous distingue.

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passage du Théâtre Théatre d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A poetic and whimsical show, for young and old alike, about the richness of what makes us unique.

L’événement Festival du Rire 2026 Spectacle Enfants Les Deux Mondes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire