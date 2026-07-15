Festival du Rire 2026 Spectacle Enfants Les Deux Mondes passage du Théâtre Yssingeaux
vendredi 23 octobre 2026 · passage du Théâtre · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Festival du Rire 2026 Spectacle Enfants Les Deux Mondes
passage du Théâtre Théatre d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 16:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Un spectacle poétique et plein de fantaisie, pour les petits comme pour les grands, sur la richesse de ce qui nous distingue.
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passage du Théâtre Théatre d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
A poetic and whimsical show, for young and old alike, about the richness of what makes us unique.
L’événement Festival du Rire 2026 Spectacle Enfants Les Deux Mondes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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