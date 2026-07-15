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AGENDA · Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Spectacle Enfants Les Deux Mondes passage du Théâtre Yssingeaux

vendredi 23 octobre 2026 · passage du Théâtre · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
passage du Théâtre
Adresse
Théatre d'Yssingeaux
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif
7 7 7

Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Spectacle Enfants Les Deux Mondes

passage du Théâtre Théatre d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 16:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Un spectacle poétique et plein de fantaisie, pour les petits comme pour les grands, sur la richesse de ce qui nous distingue.
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passage du Théâtre Théatre d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

A poetic and whimsical show, for young and old alike, about the richness of what makes us unique.

L’événement Festival du Rire 2026 Spectacle Enfants Les Deux Mondes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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