Festival du Rire 2026 Tanguy Pastureau rue Jean de Bourbon Yssingeaux
vendredi 23 octobre 2026 · rue Jean de Bourbon · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Festival du Rire 2026 Tanguy Pastureau
rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Derrière les blagues et la désillusion assumée se cache un homme sensible.
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rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Behind the jokes and his self-acknowledged disillusionment lies a sensitive man.
L’événement Festival du Rire 2026 Tanguy Pastureau Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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