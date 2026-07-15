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AGENDA · Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Tanguy Pastureau rue Jean de Bourbon Yssingeaux

vendredi 23 octobre 2026 · rue Jean de Bourbon · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue Jean de Bourbon
Adresse
Foyer Rural d'Yssingeaux
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif
22 22 22

Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Tanguy Pastureau

rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Derrière les blagues et la désillusion assumée se cache un homme sensible.
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rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Behind the jokes and his self-acknowledged disillusionment lies a sensitive man.

L’événement Festival du Rire 2026 Tanguy Pastureau Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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