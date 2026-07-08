Festival du Rire 2026 Thaïs Vauquières rue Jean de Bourbon Yssingeaux
vendredi 16 octobre 2026 · rue Jean de Bourbon · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Festival du Rire 2026 Thaïs Vauquières
rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Un spectacle intime et drôle où chaque petit rire révèle un peu de vérité.
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rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
An intimate and funny show where every little laugh reveals a bit of truth.
L’événement Festival du Rire 2026 Thaïs Vauquières Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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