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AGENDA · Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Thaïs Vauquières rue Jean de Bourbon Yssingeaux

vendredi 16 octobre 2026 · rue Jean de Bourbon · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue Jean de Bourbon
Adresse
Foyer Rural d'Yssingeaux
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif
18 18 18

Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Thaïs Vauquières

rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Un spectacle intime et drôle où chaque petit rire révèle un peu de vérité.
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rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

An intimate and funny show where every little laugh reveals a bit of truth.

L’événement Festival du Rire 2026 Thaïs Vauquières Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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