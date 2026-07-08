Festival du Rire 2026 Thaïs Vauquières rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Festival du Rire 2026 Thaïs Vauquières

rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Un spectacle intime et drôle où chaque petit rire révèle un peu de vérité.

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rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

An intimate and funny show where every little laugh reveals a bit of truth.

L’événement Festival du Rire 2026 Thaïs Vauquières Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire