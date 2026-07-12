Festival du Rire 2026 Yann Guillarme rue Jean de Bourbon Yssingeaux
jeudi 22 octobre 2026 · rue Jean de Bourbon · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Festival du Rire 2026 Yann Guillarme
rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Libre d’être un peu beauf, un peu gay, mais quand même complètement hétérLibre d’assumer ses paradoxes et de vous les livrer sur scène.
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rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Free to be a little redneck, a little gay, but still completely straight—free to embrace these contradictions and share them with you on stage.
L’événement Festival du Rire 2026 Yann Guillarme Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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