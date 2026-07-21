Informations pratiques

Villecomtal

Festival du Rouergue Soirée à Villecomtal avec Vidroczki de Hongrie

Salle des fêtes de Villecomtal Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Découvrez les traditions folkloriques hongroises le temps d’un spectacle à la salle des fêtes de Villecomtal.

Depuis plus de 20 ans, Villecomtal reçoit le Festival du Rouergue Cultures du Monde avec la prestation de groupes venus des quatre coins de la planète… l’Ensemble folklorique VIDROCZKI venu de Hongrie, a pour mission de préserver et de promouvoir le folklore traditionnel du bassin des Carpates. Vidroczki propose un spectacle haut en couleur, mêlant danses virtuoses et musiques entraînantes par leur énergie et frappes de pieds voire de l’élégance, fluidité et jeu entre les danseurs. Les costumes traditionnels occupent une place essentielle dans les spectacles du groupe. Ce groupe contribue à faire connaître l’âme festive de la Hongrie actuelle ainsi que celle de la Transylvanie.

Ce merveilleux spectacle de danses et de musique vous sera présenté le mercredi 5 août à 20h30 dans la salle des associations de Villecomtal. C’est une belle et riche veillée culturelle qui vous est proposée et nous n’en doutons pas, vous serez nombreux à venir partager cette soirée en compagnie des Rascalous

Sans réservation. Buvette sur place. 8 .

Salle des fêtes de Villecomtal Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Hungarian folk traditions during a performance at the Villecomtal community hall.

L’événement Festival du Rouergue Soirée à Villecomtal avec Vidroczki de Hongrie Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)