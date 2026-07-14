Festival du Soleil Flying Orkestar Yutz

Informations pratiques

Yutz

Festival du Soleil Flying Orkestar

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

Super-héros des temps modernes, sommités intergalactiques, ou magiciens grotesques de l’apparat ? Telle est la question qu’on se pose à la vue de cette fine équipe.

Qu’on ne s’y méprenne pas, leur capacité à vendre du rêve elle, est bien réelle. Une fois leurs instruments en main les dégâts pour le public sont imparables fourmillements dans les jambes, mains qui s’entrechoquent, déhanchements, explosions des cordes vocales et éclats de rire.

Habiles pour vous transporter d’un univers musical à un autre, ces musiciens de l’extrême naviguent entre le rock, le hip hop et leurs racines traditionnelles la musique des Balkans.

Originaire de Boukravie, petit pays fictif d’Europe de l’Est, cela fait déjà plus de 16 ans que cet OVNI orchestre volant non identifié, est parti à la conquête de l’ouest.Tout public

15 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Modern-day superheroes, intergalactic luminaries, or grotesque magicians of pomp and circumstance? That is the question we ask ourselves when we see this unique team.

Make no mistake, their ability to sell dreams is very real. Once their instruments are in hand, their effect on the audience is unstoppable: tingling in the legs, clapping hands, swaying hips, bursts from the vocal cords, and bursts of laughter.

Skilled at transporting you from one musical universe to another, these extreme musicians navigate between rock, hip-hop, and their traditional roots: Balkan music.

Hailing from Boukravie, a small fictional country in Eastern Europe, this “UFO”—an unidentified flying orchestra—has been setting out to conquer the West for over 16 years now.

L’événement Festival du Soleil Flying Orkestar Yutz a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME