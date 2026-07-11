Informations pratiques

Yutz

Festival du Soleil Jour 1 Dub Silence

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-19 22:00:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

Ne vous fiez pas aux apparences. Dub Silence n’est pas un groupe de dub se réfugiant dans le mutisme. Bien au contraire ! Leur univers oscille plutôt entre chanson française, reggae & hip hop teinté d’une bonne dose de second degré.

Ces dignes héritiers de Tryo ou encore Sinsémilia n’en oublient pas d’être engagés pour autant et délivrent leurs messages tout en finesse. Actif sur les réseaux, Dub Silence s’est construit une fan base et un public fidèle avant même la sortie de leur premier album.

Les harmonies à 3 voix, le flow et les mélodies du groupe en font un incontournable du genre ! Découvrez un mélange entre Dub Inc, Tryo et Big Flo & Oli.Tout public

15 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Don’t be fooled by appearances. Dub Silence isn’t a dub band that hides behind silence. Quite the opposite! Their sound oscillates between French chanson, reggae, and hip-hop, all infused with a healthy dose of tongue-in-cheek humor.

As worthy heirs to Tryo and Sinsémilia, they never forget to stay socially engaged, delivering their messages with finesse. Active on social media, Dub Silence has built a fan base and a loyal following even before the release of their debut album.

The group’s three-part harmonies, flow, and melodies make them a must-listen in the genre! Discover a blend of Dub Inc, Tryo, and Big Flo & Oli.

L’événement Festival du Soleil Jour 1 Dub Silence Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME