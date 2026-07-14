Festival du Soleil Jour 2 Kumbia Boruka Yutz

Informations pratiques

Yutz

Festival du Soleil Jour 2 Kumbia Boruka

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-20 22:00:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Kumbia Boruka est un groupe qui réinvente la cumbia mexicaine en y insufflant une énergie moderne, puissante et résolument festive.

Née entre Monterrey et l’Europe, leur musique reflète un métissage vibrant¿: une cumbia authentique, enrichie de guitares électriques psychédéliques, de percussions explosives et d’un groove irrésistible. Sur scène, Kumbia Boruka déploie une énergie contagieuse, transformant chaque concert en véritable fête populaire où le public danse du premier au dernier morceau.

Avec plusieurs tournées internationales, des festivals majeurs et une communauté grandissante, le groupe s’impose aujourd’hui comme l’une des références incontournables de la cumbia moderne, capable de faire vibrer aussi bien les amateurs de musiques latines que les curieux en quête de découvertes.Tout public

15 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Kumbia Boruka is a band that reinvents Mexican cumbia by infusing it with a modern, powerful, and decidedly festive energy.

Born between Monterrey and Europe, their music reflects a vibrant fusion: authentic cumbia, enriched with psychedelic electric guitars, explosive percussion, and an irresistible groove. On stage, Kumbia Boruka exudes contagious energy, transforming every concert into a true street party where the audience dances from the first song to the last.

With several international tours, major festivals, and a growing fan base, the band has established itself as one of the leading names in modern cumbia, capable of thrilling both Latin music enthusiasts and curious listeners looking for new discoveries.

L’événement Festival du Soleil Jour 2 Kumbia Boruka Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME