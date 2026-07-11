Informations pratiques

Yutz

Festival du Soleil Jour 2 Who’s the Cuban Jour 2

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-20 20:00:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la musique cubaine. ¿Who’s The Cuban? est un septet franco-international qui secoue les traditions pour créer un alliage bouillant de rock psychédélique et de grooves afro-cubains.

Avec un duo vocal homme-femme magnétique et des cuivres tranchants, ils transforment la salsa en une transe électrique moderne. Entre fête sauvage et humour bienveillant, c’est un véritable décharge d’énergie tropicale qui fait tomber toutes les frontières.

Leur son est particulier car il mêle des instruments traditionnels comme le tres cubain (petite guitare à 3 doubles cordes) à des effets fuzz et des basses parfois synthétiques.Tout public

15 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Forget everything you thought you knew about Cuban music. %BFWho’s The Cuban? is a Franco-international septet that shakes up traditions to create a sizzling blend of psychedelic rock and Afro-Cuban grooves.

With a magnetic male-female vocal duo and sharp brass, they transform salsa into a modern electric trance. Somewhere between a wild party and good-natured humor, it’s a true burst of tropical energy that breaks down all barriers.

Their sound is unique because it blends traditional instruments like the Cuban tres (a small guitar with three double strings) with fuzz effects and bass lines that are sometimes synthetic.

L’événement Festival du Soleil Jour 2 Who’s the Cuban Jour 2 Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME