Saint-Étienne-Vallée-Française

FESTIVAL DU VIVANT DÉAMBULATION MASQUÉE ET MUSICALE

l’Ecole Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Accompagnez les élèves de l’école et les collégiens lors de leur déambulation masquée et musicale dans les rues du village. Une façon pour eux de vous faire partager les projets de classe réalisés en partenariat avec Biosphera, Sophie notre intervenante en musique, La Fabulerie et la Cie Hors Propos.

RDV le mardi 19 mai, dès 14h30, devant le portail de l’école pour accompagner les élèves de l’école et les collégiens de 3éme lors de leur déambulation masquée et musicale dans les rues du village… Une façon pour eux de vous faire partager les projets de classe réalisés en partenariat avec Biosphera, Sophie notre intervenante en musique, La Fabulerie et la Compagnie Hors Propos. Venez nombreux! .

l’Ecole Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Join the school and college students as they take to the streets of the village in masks and music. It’s a way for them to share with you the class projects they’ve been working on in partnership with Biosphera, Sophie, our music teacher, La Fabulerie and Cie Hors Propos.

L’événement FESTIVAL DU VIVANT DÉAMBULATION MASQUÉE ET MUSICALE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère