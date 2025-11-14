Festival Éclats d’Émail Jazz Edition 2025

Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-23

Le Festival Jazz fête ses 20 ans ! Cette édition anniversaire promet un tourbillon de convivialité, passion et découvertes musicales. Entre artistes internationaux et nouveaux talents, laissez-vous emporter par une programmation riche et vibrante. De nouveaux lieux de vie et de musique s’ouvrent à vous le Bâtiment 25 accueillera le pianiste géorgien Giorgi Mikadze pour deux soirées exceptionnelles, tandis que l’Office de Tourisme de Limoges Métropole se transformera en véritable fan zone rencontres, interviews, mini-concerts et échanges passionnés entre artistes, journalistes et publics.

Une édition placée sous le signe de la générosité, de l’excellence et du partage — à vivre sans modération ! .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

