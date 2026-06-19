FESTIVAL ELECTRONS LIVRES LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
FESTIVAL ELECTRONS LIVRES LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet mardi 23 juin 2026.
Poucharramet
FESTIVAL ELECTRONS LIVRES
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23 21:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Soirée d’ouverture du festival Electrons Livres On ouvre les carnets & catch dessiné
à 19 h
Venez assister au catch sans pitié entre les dessinateur.ices Severine Duchesne, Loïc Méhée et Sébastien Chebret qui ne seront pas avares d’humour pour rivaliser ! A p de 8 ans !
Soirée d’ouverture du festival Electrons Livres On ouvre les carnets & catch dessiné
à 19 h
Venez assister au catch sans pitié entre les dessinateur.ices Severine Duchesne, Loïc Méhée et Sébastien Chebret qui ne seront pas avares d’humour pour rivaliser ! A p de 8 ans ! .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
Electrons Livres Festival Opening Night: “Opening the Sketchbooks & Cartoon Wrestling”
7:00 p.m.
Come watch a no-holds-barred showdown between cartoonists Severine Duchesne, Lo%EFc M%E9h%E9e, and S%E9bastien Chebret, who will pull out all the stops to outdo each other! For ages 8 and up!
L’événement FESTIVAL ELECTRONS LIVRES Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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