FÊTE DE POUCHARRAMET place de l’église Poucharramet

Poucharramet

FÊTE DE POUCHARRAMET

place de l’église PLACE DES MARRONNIERS Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous donne rendez-vous du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026 pour fêter la St-Jean !

Vendredi 26/06 de 17h à 02h

Samedi 27/06 de 14h à 02h

Dimanche 28/06 de 9h30 à 17h

Buvette, restauration, foodtrucks, retransmissions, jeux, concerts,DJ..

Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous donne rendez-vous du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026 pour fêter la Saint-Jean !

Repas du samedi soir 20h (limité à 200 personnes)

Menu melon jambon de pays, truffade saucisse, fromage, moelleux au chocolat, pain et café (vin non compris).

Adultes 20 euros, enfants 1é euros jusqu’à 12 ans.

Réservation obligatoire avant le samedi 20 juin 2026 (coupon et règlement à remettre à la mairie ou à notre vice-présidente Audrey). 20 .

place de l’église PLACE DES MARRONNIERS Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie cdfpoucharramet@outlook.fr

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English :

The Poucharramet Festival Committee invites you to join us from Friday, June 26, through Sunday, June 28, 2026, to celebrate St. John’s Day!

Friday, June 26: 5:00 p.m. 2:00 a.m.

Saturday, June 27: 2:00 PM 2:00 AM

Sunday, June 28: 9:30 AM 5:00 PM

Refreshments, food, food trucks, live broadcasts, games, concerts, DJs…

L’événement FÊTE DE POUCHARRAMET Poucharramet a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE