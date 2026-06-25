Tours

Festival Emergences Oasis Boom Bodies

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Le Jazz se met en mouvement sur les planches du Bateau ivre sous l’impulsion du festival Émergences, organisé par Jazz à Tours & le Petit Faucheux.

Oasis Boom réunit Mélissa Acchiardi et Vincent Duchosal dans un projet mêlant rock du désert, techno hypnotique, maloya et influences mandingues. Entre synthé percussif, guitare préparée et textures bricolées, le duo crée une musique libre, dansante et immersive, oscillant entre improvisation et expérimentations sonores.

A leur côtés, retrouvez Bodies projet amené par des musicien·nes de la scène jazz de Bruxelles. Le groupe mêle saxophone, synthétiseurs, basse et batterie dans une approche expérimentale nourrie d’électronique. .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Jazz takes center stage at Le Bateau Ivre, thanks to the %C9mergences festival, organized by Jazz %E0 Tours & Le Petit Faucheux.

L’événement Festival Emergences Oasis Boom Bodies Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37