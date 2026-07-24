FESTIVAL EMERGENCIE #2 AO-SOLA / SOLA DAULT-MAKINO Amiens
samedi 29 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
FESTIVAL EMERGENCIE #2 AO-SOLA / SOLA DAULT-MAKINO
Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
SAMEDI 29 AOÛT
Jeune artiste amiénois, tromboniste et compositeur, Sola réunit jazz, musique
électronique et musique classique, dans son premier projet en solo Ao-Sola.
Bousculant les frontières de genres, il expérimente différentes sonorités au trombone,
piano, claviers et machines dans des compositions inspirantes où l’improvisation
se change en baroque, le lyrisme en fusion… De sa musique émane une couleur
émouvante, prenante, mêlant textures d’orchestre, envolées cuivrées, rythmiques
élaborées, pianos électriques et effets divers, nous faisant découvrir son univers rempli
de poésie et de créativité. À la fois prenant et sensible, explosif et jubilatoire.
Théâtre de Verdure
Tout public
Durée 1h15
SAMEDI 29 AOÛT
Jeune artiste amiénois, tromboniste et compositeur, Sola réunit jazz, musique
électronique et musique classique, dans son premier projet en solo Ao-Sola.
Bousculant les frontières de genres, il expérimente différentes sonorités au trombone,
piano, claviers et machines dans des compositions inspirantes où l’improvisation
se change en baroque, le lyrisme en fusion… De sa musique émane une couleur
émouvante, prenante, mêlant textures d’orchestre, envolées cuivrées, rythmiques
élaborées, pianos électriques et effets divers, nous faisant découvrir son univers rempli
de poésie et de créativité. À la fois prenant et sensible, explosif et jubilatoire.
Théâtre de Verdure
Tout public
Durée 1h15 .
Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14
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English :
SATURDAY, AUGUST 29
Sola, a young artist from Amiens, is a trombonist and composer who blends jazz,
electronic music, and classical music in his first solo project: Ao-Sola.
Pushing the boundaries of genres, he experiments with different sounds on the trombone,
piano, keyboards, and electronic instruments in inspiring compositions where improvisation
transforms into baroque, and lyricism into fusion.. His music exudes a
moving, captivating quality, blending orchestral textures, soaring brass passages,
elaborate rhythms, electric pianos, and various effects, inviting us to discover his world filled
with poetry and creativity. %C0 At once captivating and sensitive, explosive and exhilarating.
Th%E9%E2tre de Verdure
For all ages
Running time: 1 hour 15 minutes
L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 AO-SOLA / SOLA DAULT-MAKINO Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS
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