FESTIVAL EMERGENCIE #2 AO-SOLA / SOLA DAULT-MAKINO Amiens

Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 AO-SOLA / SOLA DAULT-MAKINO

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

SAMEDI 29 AOÛT

Jeune artiste amiénois, tromboniste et compositeur, Sola réunit jazz, musique

électronique et musique classique, dans son premier projet en solo Ao-Sola.

Bousculant les frontières de genres, il expérimente différentes sonorités au trombone,

piano, claviers et machines dans des compositions inspirantes où l’improvisation

se change en baroque, le lyrisme en fusion… De sa musique émane une couleur

émouvante, prenante, mêlant textures d’orchestre, envolées cuivrées, rythmiques

élaborées, pianos électriques et effets divers, nous faisant découvrir son univers rempli

de poésie et de créativité. À la fois prenant et sensible, explosif et jubilatoire.

Théâtre de Verdure

Tout public

Durée 1h15

SAMEDI 29 AOÛT

Jeune artiste amiénois, tromboniste et compositeur, Sola réunit jazz, musique

électronique et musique classique, dans son premier projet en solo Ao-Sola.

Bousculant les frontières de genres, il expérimente différentes sonorités au trombone,

piano, claviers et machines dans des compositions inspirantes où l’improvisation

se change en baroque, le lyrisme en fusion… De sa musique émane une couleur

émouvante, prenante, mêlant textures d’orchestre, envolées cuivrées, rythmiques

élaborées, pianos électriques et effets divers, nous faisant découvrir son univers rempli

de poésie et de créativité. À la fois prenant et sensible, explosif et jubilatoire.

Théâtre de Verdure

Tout public

Durée 1h15 .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

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English :

SATURDAY, AUGUST 29

Sola, a young artist from Amiens, is a trombonist and composer who blends jazz,

electronic music, and classical music in his first solo project: Ao-Sola.

Pushing the boundaries of genres, he experiments with different sounds on the trombone,

piano, keyboards, and electronic instruments in inspiring compositions where improvisation

transforms into baroque, and lyricism into fusion.. His music exudes a

moving, captivating quality, blending orchestral textures, soaring brass passages,

elaborate rhythms, electric pianos, and various effects, inviting us to discover his world filled

with poetry and creativity. %C0 At once captivating and sensitive, explosive and exhilarating.

Th%E9%E2tre de Verdure

For all ages

Running time: 1 hour 15 minutes

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 AO-SOLA / SOLA DAULT-MAKINO Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS