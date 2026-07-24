FESTIVAL EMERGENCIE #2 CELLE QUI ATTEND de Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES Amiens
vendredi 28 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
FESTIVAL EMERGENCIE #2 CELLE QUI ATTEND de Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES
Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
VENDREDI 28 AOÛT
20H / CELLE QUI ATTEND de Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES (AMIENS 80)
Théâtre contemporain
À travers l’histoire de son anti-héroïne embarquée sur une ZAD, Celle qui attend interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique… et du désengagement. Celle qui attend, c’est aussi un moment de célébration des luttes et de la diversité des personnes qui les font vivre, par le rire et l’émotion.
Regards extérieurs Léa Casadamont, Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi
Interprète Floriane Royon
Création lumière et régie Sophie Ngo
Régie son Celia Boutang et Corentine Desbouys (en alternance)
Costumes La Débordante compagnie
Coproductions Collectif Le SLIP Amiens, Comédie de Picardie Amiens
Théâtre de Verdure
Tout public, à partir de 10 ans
Durée 1h05
VENDREDI 28 AOÛT
20H / CELLE QUI ATTEND de Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES (AMIENS 80)
Théâtre contemporain
À travers l’histoire de son anti-héroïne embarquée sur une ZAD, Celle qui attend interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique… et du désengagement. Celle qui attend, c’est aussi un moment de célébration des luttes et de la diversité des personnes qui les font vivre, par le rire et l’émotion.
Regards extérieurs Léa Casadamont, Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi
Interprète Floriane Royon
Création lumière et régie Sophie Ngo
Régie son Celia Boutang et Corentine Desbouys (en alternance)
Costumes La Débordante compagnie
Coproductions Collectif Le SLIP Amiens, Comédie de Picardie Amiens
Théâtre de Verdure
Tout public, à partir de 10 ans
Durée 1h05 .
Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14
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English :
FRIDAY, AUGUST 28
8:00 PM / *Celle qui attend* by Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES (AMIENS 80)
Contemporary Theater
Through the story of its anti-heroine, who has taken up residence at a ZAD, *Celle qui attend* explores the emotional and affective drivers of political activism… and disengagement. *Celle qui attend* is also a celebration of these struggles and the diversity of the people who bring them to life, through laughter and emotion.
Outside Perspectives: L’Éa Casadamont, Hélose Desfarges, and Antoine Raimondi
Performer: Floriane Royon
Lighting Design and Stage Management: Sophie Ngo
Sound Engineering: Celia Boutang and Corentine Desbouys (alternating)
Costumes: La Débordante Compagnie
Co-productions: Collectif Le SLIP Amiens, Comédie de Picardie Amiens
Théâtre de Verdure
For all ages, ages 10 and up
Running time: 1 hour 5 minutes
L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 CELLE QUI ATTEND de Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS
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