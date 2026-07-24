FESTIVAL EMERGENCIE #2 CELLE QUI ATTEND de Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES Amiens

Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 CELLE QUI ATTEND de Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

VENDREDI 28 AOÛT

20H / CELLE QUI ATTEND de Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES (AMIENS 80)

Théâtre contemporain

À travers l’histoire de son anti-héroïne embarquée sur une ZAD, Celle qui attend interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique… et du désengagement. Celle qui attend, c’est aussi un moment de célébration des luttes et de la diversité des personnes qui les font vivre, par le rire et l’émotion.

Regards extérieurs Léa Casadamont, Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi

Interprète Floriane Royon

Création lumière et régie Sophie Ngo

Régie son Celia Boutang et Corentine Desbouys (en alternance)

Costumes La Débordante compagnie

Coproductions Collectif Le SLIP Amiens, Comédie de Picardie Amiens

Théâtre de Verdure

Tout public, à partir de 10 ans

Durée 1h05

VENDREDI 28 AOÛT

20H / CELLE QUI ATTEND de Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES (AMIENS 80)

Théâtre contemporain

À travers l’histoire de son anti-héroïne embarquée sur une ZAD, Celle qui attend interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique… et du désengagement. Celle qui attend, c’est aussi un moment de célébration des luttes et de la diversité des personnes qui les font vivre, par le rire et l’émotion.

Regards extérieurs Léa Casadamont, Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi

Interprète Floriane Royon

Création lumière et régie Sophie Ngo

Régie son Celia Boutang et Corentine Desbouys (en alternance)

Costumes La Débordante compagnie

Coproductions Collectif Le SLIP Amiens, Comédie de Picardie Amiens

Théâtre de Verdure

Tout public, à partir de 10 ans

Durée 1h05 .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

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English :

FRIDAY, AUGUST 28

8:00 PM / *Celle qui attend* by Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES (AMIENS 80)

Contemporary Theater

Through the story of its anti-heroine, who has taken up residence at a ZAD, *Celle qui attend* explores the emotional and affective drivers of political activism… and disengagement. *Celle qui attend* is also a celebration of these struggles and the diversity of the people who bring them to life, through laughter and emotion.

Outside Perspectives: L’Éa Casadamont, Hélose Desfarges, and Antoine Raimondi

Performer: Floriane Royon

Lighting Design and Stage Management: Sophie Ngo

Sound Engineering: Celia Boutang and Corentine Desbouys (alternating)

Costumes: La Débordante Compagnie

Co-productions: Collectif Le SLIP Amiens, Comédie de Picardie Amiens

Théâtre de Verdure

For all ages, ages 10 and up

Running time: 1 hour 5 minutes

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 CELLE QUI ATTEND de Floriane Royon / COMPAGNIE FORCES FÉBRILES Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS