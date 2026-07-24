FESTIVAL EMERGENCIE #2 CHAGRIN / CIRQUE DE CHEVET Amiens

Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 CHAGRIN / CIRQUE DE CHEVET

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 16:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

JEUDI 27 AOÛT

16H30 / CHAGRIN /

CIRQUE DE CHEVET

(WIÈGE-FATY 02)

Clown Cirque

Chagrin est un spectacle de clown et de cirque contemporain où deux personnages

explorent la mémoire, la perte et le temps, à travers des objets du quotidien,

notamment des chaussures. Ces objets deviennent des symboles poétiques, porteurs

de souvenirs et d’émotions. La dramaturgie se construit par images et sensations, sans

narration linéaire. Sans paroles, le corps et le langage clownesque racontent un

voyage sensible et visuel. Le spectacle questionne notre relation aux objets et leur

possible mémoire, dans un univers onirique et introspectif.

Écriture, mise en scène, scénographie et interprètes Lola Husson et José Alvarez

Création lumière et régie Émile Warny

Création son Cirque de Chevet

Costumes Vivianne Miehe

Coproduction Collectif Le Slip Amiens,

Soutiens Perplx, UP Circus & Performing Arts (BE)

Salle Trafic

Tout public, à partir de 10 ans

Durée 30 min.

JEUDI 27 AOÛT

16H30 / CHAGRIN /

CIRQUE DE CHEVET

(WIÈGE-FATY 02)

Clown Cirque

Chagrin est un spectacle de clown et de cirque contemporain où deux personnages

explorent la mémoire, la perte et le temps, à travers des objets du quotidien,

notamment des chaussures. Ces objets deviennent des symboles poétiques, porteurs

de souvenirs et d’émotions. La dramaturgie se construit par images et sensations, sans

narration linéaire. Sans paroles, le corps et le langage clownesque racontent un

voyage sensible et visuel. Le spectacle questionne notre relation aux objets et leur

possible mémoire, dans un univers onirique et introspectif.

Écriture, mise en scène, scénographie et interprètes Lola Husson et José Alvarez

Création lumière et régie Émile Warny

Création son Cirque de Chevet

Costumes Vivianne Miehe

Coproduction Collectif Le Slip Amiens,

Soutiens Perplx, UP Circus & Performing Arts (BE)

Salle Trafic

Tout public, à partir de 10 ans

Durée 30 min. .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

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English :

THURSDAY, AUGUST 27

4:30 PM / CHAGRIN /

CIRQUE DE CHEVET

(WI%C8GE-FATY 02)

Clown Circus

Chagrin is a contemporary clown and circus performance in which two characters

explore memory, loss, and time through everyday objects,

particularly shoes. These objects become poetic symbols, carrying

memories and emotions. The drama is built through images and sensations, without

a linear narrative. Without words, the body and the language of clowning tell the story of a

sensory and visual journey. The show examines our relationship with objects and their

potential to hold memories, within a dreamlike and introspective world.

Written, directed, set design, and performed by: Lola Husson and José Alvarez

Lighting design and stage management: Émile Warny

Sound design: Cirque de Chevet

Costumes: Vivianne Miehe

Co-production: Collectif Le Slip Amiens,

Supported by: Perplx, UP Circus & Performing Arts (BE)

Salle Trafic

For all ages, ages 10 and up

Duration: 30 min.

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 CHAGRIN / CIRQUE DE CHEVET Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS