FESTIVAL EMERGENCIE #2 CHAGRIN / CIRQUE DE CHEVET Amiens
jeudi 27 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
FESTIVAL EMERGENCIE #2 CHAGRIN / CIRQUE DE CHEVET
Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
JEUDI 27 AOÛT
16H30 / CHAGRIN /
CIRQUE DE CHEVET
(WIÈGE-FATY 02)
Clown Cirque
Chagrin est un spectacle de clown et de cirque contemporain où deux personnages
explorent la mémoire, la perte et le temps, à travers des objets du quotidien,
notamment des chaussures. Ces objets deviennent des symboles poétiques, porteurs
de souvenirs et d’émotions. La dramaturgie se construit par images et sensations, sans
narration linéaire. Sans paroles, le corps et le langage clownesque racontent un
voyage sensible et visuel. Le spectacle questionne notre relation aux objets et leur
possible mémoire, dans un univers onirique et introspectif.
Écriture, mise en scène, scénographie et interprètes Lola Husson et José Alvarez
Création lumière et régie Émile Warny
Création son Cirque de Chevet
Costumes Vivianne Miehe
Coproduction Collectif Le Slip Amiens,
Soutiens Perplx, UP Circus & Performing Arts (BE)
Salle Trafic
Tout public, à partir de 10 ans
Durée 30 min.
JEUDI 27 AOÛT
16H30 / CHAGRIN /
CIRQUE DE CHEVET
(WIÈGE-FATY 02)
Clown Cirque
Chagrin est un spectacle de clown et de cirque contemporain où deux personnages
explorent la mémoire, la perte et le temps, à travers des objets du quotidien,
notamment des chaussures. Ces objets deviennent des symboles poétiques, porteurs
de souvenirs et d’émotions. La dramaturgie se construit par images et sensations, sans
narration linéaire. Sans paroles, le corps et le langage clownesque racontent un
voyage sensible et visuel. Le spectacle questionne notre relation aux objets et leur
possible mémoire, dans un univers onirique et introspectif.
Écriture, mise en scène, scénographie et interprètes Lola Husson et José Alvarez
Création lumière et régie Émile Warny
Création son Cirque de Chevet
Costumes Vivianne Miehe
Coproduction Collectif Le Slip Amiens,
Soutiens Perplx, UP Circus & Performing Arts (BE)
Salle Trafic
Tout public, à partir de 10 ans
Durée 30 min. .
Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
THURSDAY, AUGUST 27
4:30 PM / CHAGRIN /
CIRQUE DE CHEVET
(WI%C8GE-FATY 02)
Clown Circus
Chagrin is a contemporary clown and circus performance in which two characters
explore memory, loss, and time through everyday objects,
particularly shoes. These objects become poetic symbols, carrying
memories and emotions. The drama is built through images and sensations, without
a linear narrative. Without words, the body and the language of clowning tell the story of a
sensory and visual journey. The show examines our relationship with objects and their
potential to hold memories, within a dreamlike and introspective world.
Written, directed, set design, and performed by: Lola Husson and José Alvarez
Lighting design and stage management: Émile Warny
Sound design: Cirque de Chevet
Costumes: Vivianne Miehe
Co-production: Collectif Le Slip Amiens,
Supported by: Perplx, UP Circus & Performing Arts (BE)
Salle Trafic
For all ages, ages 10 and up
Duration: 30 min.
L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 CHAGRIN / CIRQUE DE CHEVET Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens 1 août 2026
- Visite de l’exposition du FRAC Amiens 8 août 2026
- Coup de projecteur sur Parures et soins du corps Amiens 9 août 2026
- Carnet de terrain – Venus Song #1, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens 19 août 2026
- Sortie nature Les demoiselles de la nuit Amiens 20 août 2026