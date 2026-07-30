FESTIVAL EMERGENCIE #2 LA CERISAIE d’Anton Tchekhov / DARE-DARE THÉÂTRE Amiens
vendredi 28 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
FESTIVAL EMERGENCIE #2 LA CERISAIE d’Anton Tchekhov / DARE-DARE THÉÂTRE
Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
VENDREDI 28 AOÛT
> 10H + 16H30 / ARTHUR ET BÉRÉNICE SONT INSOMNIAQUES d’Héloïse Desrivières / COMPAGNIE POP ! (AMIENS 80)
Marionnette
Le roi Arthur et la reine Bérénice s’aiment à la folie. Dans leur exaltation, ils ont du mal à communiquer. Pris au piège d’une nuit blanche, ils tentent de se redécouvrir, de s’offrir l’un à l’autre dans toute leur humanité pleine de mythes et de constructions sociales. Un spectacle burlesque de Muppets en castelet qui propose l’exploration de fragments d’intimité d’un couple mythologique et populaire et nous font traverser les stades de l’ivresse amoureuse.
Mise en scène et interprète Floriane Tual
Création son et régie Léna Brière
Scénographie Mickaël Khau
Soutiens Collectif Le Slip Amiens, DRAC Haut-de-France, Le Tas de Sable Ches
Panses Vertes
Salle Trafic
Tout public, à partir de
12 ans
Durée 35 min.
VENDREDI 28 AOÛT
> 10H + 16H30 / ARTHUR ET BÉRÉNICE SONT INSOMNIAQUES d’Héloïse Desrivières / COMPAGNIE POP ! (AMIENS 80)
Marionnette
Le roi Arthur et la reine Bérénice s’aiment à la folie. Dans leur exaltation, ils ont du mal à communiquer. Pris au piège d’une nuit blanche, ils tentent de se redécouvrir, de s’offrir l’un à l’autre dans toute leur humanité pleine de mythes et de constructions sociales. Un spectacle burlesque de Muppets en castelet qui propose l’exploration de fragments d’intimité d’un couple mythologique et populaire et nous font traverser les stades de l’ivresse amoureuse.
Mise en scène et interprète Floriane Tual
Création son et régie Léna Brière
Scénographie Mickaël Khau
Soutiens Collectif Le Slip Amiens, DRAC Haut-de-France, Le Tas de Sable Ches
Panses Vertes
Salle Trafic
Tout public, à partir de
12 ans
Durée 35 min. .
Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14
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English :
FRIDAY, AUGUST 28
> 10:00 a.m. & 4:30 p.m. / ARTHUR AND BÉRÉNICE CAN’T SLEEP by Hélène Desrivières / COMPAGNIE POP! (AMIENS 80)
Puppet Show
King Arthur and Queen Bérénice are madly in love. In their ecstasy, they struggle to communicate. Trapped in a sleepless night, they attempt to rediscover each other, to offer themselves to one another in all their humanity—full of myths and social constructs. A burlesque Muppet show in a hand-operated puppet theater that explores fragments of intimacy in a mythological and beloved couple, taking us through the stages of romantic intoxication.
Director and Performer: Floriane Tual
Sound Design and Stage Management: Léna Brierre
Set Design: Mickaël Khau
Supported by: Collectif Le Slip Amiens, DRAC Hauts-de-France, Le Tas de Sable Ches
Panses Vertes
Salle Trafic
For all ages, ages
12 and up
Running time: 35 min.
L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 LA CERISAIE d’Anton Tchekhov / DARE-DARE THÉÂTRE Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS
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