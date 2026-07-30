FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE BOUC ÉMISSAIRE de Joséphine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERCÉE Amiens
samedi 29 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE BOUC ÉMISSAIRE de Joséphine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERCÉE
Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
SAMEDI 29 AOÛT
20H / LE BOUC ÉMISSAIRE de Joséphine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERCÉE (LILLE- 59)
Théâtre Cirque
Après une enfance marquée par l’influence d’un groupe à dérive sectaire, Joséphine Triballeau propose un spectacle qui interroge l’impact des croyances radicales et des pensées dogmatiques. Entre équilibres, contorsion et texte, elle vient livrer au public les contraintes d’un quotidien rythmé de toc, de troubles de la politesse, de pensées intrusives… C’est au fur et à mesure de sa confession qu’elle brise l’enclos dont elle
est prisonnière.
Mise en scène Louise Wailly
Interprète Joséphine Triballeau
Création lumière et régie Richard Guyot
Création son Loïc Le Foll
Création vidéo Youcef Khamallah
Scénographie Heidi Folliet
Construction Pierre-Marie Lemaire
Costumes Louise Combeau
Coproductions Le Prato Lille, CRAC de Lomme, La Batoude Beauvais, Collectif
Le Slip Amiens
Soutiens DRAC Haut-de-France, Région Haut-de-France, Conseil départemental du
Pas-de-Calais, Ville de Lille, Amiens Métropole
Théâtre Jacques Tati
Tout public, à partir de 12 ans
Durée 50 min.
SAMEDI 29 AOÛT
20H / LE BOUC ÉMISSAIRE de Joséphine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERCÉE (LILLE- 59)
Théâtre Cirque
Après une enfance marquée par l’influence d’un groupe à dérive sectaire, Joséphine Triballeau propose un spectacle qui interroge l’impact des croyances radicales et des pensées dogmatiques. Entre équilibres, contorsion et texte, elle vient livrer au public les contraintes d’un quotidien rythmé de toc, de troubles de la politesse, de pensées intrusives… C’est au fur et à mesure de sa confession qu’elle brise l’enclos dont elle
est prisonnière.
Mise en scène Louise Wailly
Interprète Joséphine Triballeau
Création lumière et régie Richard Guyot
Création son Loïc Le Foll
Création vidéo Youcef Khamallah
Scénographie Heidi Folliet
Construction Pierre-Marie Lemaire
Costumes Louise Combeau
Coproductions Le Prato Lille, CRAC de Lomme, La Batoude Beauvais, Collectif
Le Slip Amiens
Soutiens DRAC Haut-de-France, Région Haut-de-France, Conseil départemental du
Pas-de-Calais, Ville de Lille, Amiens Métropole
Théâtre Jacques Tati
Tout public, à partir de 12 ans
Durée 50 min. .
Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14
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English :
SATURDAY, AUGUST 29
8:00 PM / *Le Bouc %C9missaire* by Jos%E9phine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERC%C9E (LILLE-59)
Theater Circus
After a childhood marked by the influence of a cult-like group, Joséphine Triballeau presents a performance that explores the impact of radical beliefs and dogmatic thinking. Through balancing acts, contortion, and spoken word, she reveals to the audience the constraints of a daily life punctuated by compulsive behaviors, breaches of etiquette, and intrusive thoughts… It is as her confession unfolds that she breaks free from the confines that
hold her captive.
Director: Louise Wailly
Performer: Joséphine Triballeau
Lighting Design and Stage Management: Richard Guyot
Sound design: Loïc Le Foll
Video design: Youcef Khamallah
Set design: Heidi Folliet
Set construction: Pierre-Marie Lemaire
Costumes: Louise Combeau
Co-productions: Le Prato Lille, CRAC de Lomme, La Batoude Beauvais, Collectif
Le Slip Amiens
Supported by: DRAC Hauts-de-France, Hauts-de-France Region, Pas-de-Calais Departmental Council
Pas-de-Calais, City of Lille, Amiens Métropole
Théâtre Jacques Tati
For all ages, ages 12 and up
Running time: 50 min.
L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE BOUC ÉMISSAIRE de Joséphine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERCÉE Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS
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