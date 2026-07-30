FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE BOUC ÉMISSAIRE de Joséphine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERCÉE Amiens

Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE BOUC ÉMISSAIRE de Joséphine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERCÉE

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

SAMEDI 29 AOÛT

20H / LE BOUC ÉMISSAIRE de Joséphine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERCÉE (LILLE- 59)

Théâtre Cirque

Après une enfance marquée par l’influence d’un groupe à dérive sectaire, Joséphine Triballeau propose un spectacle qui interroge l’impact des croyances radicales et des pensées dogmatiques. Entre équilibres, contorsion et texte, elle vient livrer au public les contraintes d’un quotidien rythmé de toc, de troubles de la politesse, de pensées intrusives… C’est au fur et à mesure de sa confession qu’elle brise l’enclos dont elle

est prisonnière.

Mise en scène Louise Wailly

Interprète Joséphine Triballeau

Création lumière et régie Richard Guyot

Création son Loïc Le Foll

Création vidéo Youcef Khamallah

Scénographie Heidi Folliet

Construction Pierre-Marie Lemaire

Costumes Louise Combeau

Coproductions Le Prato Lille, CRAC de Lomme, La Batoude Beauvais, Collectif

Le Slip Amiens

Soutiens DRAC Haut-de-France, Région Haut-de-France, Conseil départemental du

Pas-de-Calais, Ville de Lille, Amiens Métropole

Théâtre Jacques Tati

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 50 min.

SAMEDI 29 AOÛT

20H / LE BOUC ÉMISSAIRE de Joséphine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERCÉE (LILLE- 59)

Théâtre Cirque

Après une enfance marquée par l’influence d’un groupe à dérive sectaire, Joséphine Triballeau propose un spectacle qui interroge l’impact des croyances radicales et des pensées dogmatiques. Entre équilibres, contorsion et texte, elle vient livrer au public les contraintes d’un quotidien rythmé de toc, de troubles de la politesse, de pensées intrusives… C’est au fur et à mesure de sa confession qu’elle brise l’enclos dont elle

est prisonnière.

Mise en scène Louise Wailly

Interprète Joséphine Triballeau

Création lumière et régie Richard Guyot

Création son Loïc Le Foll

Création vidéo Youcef Khamallah

Scénographie Heidi Folliet

Construction Pierre-Marie Lemaire

Costumes Louise Combeau

Coproductions Le Prato Lille, CRAC de Lomme, La Batoude Beauvais, Collectif

Le Slip Amiens

Soutiens DRAC Haut-de-France, Région Haut-de-France, Conseil départemental du

Pas-de-Calais, Ville de Lille, Amiens Métropole

Théâtre Jacques Tati

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 50 min. .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

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English :

SATURDAY, AUGUST 29

8:00 PM / *Le Bouc %C9missaire* by Jos%E9phine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERC%C9E (LILLE-59)

Theater Circus

After a childhood marked by the influence of a cult-like group, Joséphine Triballeau presents a performance that explores the impact of radical beliefs and dogmatic thinking. Through balancing acts, contortion, and spoken word, she reveals to the audience the constraints of a daily life punctuated by compulsive behaviors, breaches of etiquette, and intrusive thoughts… It is as her confession unfolds that she breaks free from the confines that

hold her captive.

Director: Louise Wailly

Performer: Joséphine Triballeau

Lighting Design and Stage Management: Richard Guyot

Sound design: Loïc Le Foll

Video design: Youcef Khamallah

Set design: Heidi Folliet

Set construction: Pierre-Marie Lemaire

Costumes: Louise Combeau

Co-productions: Le Prato Lille, CRAC de Lomme, La Batoude Beauvais, Collectif

Le Slip Amiens

Supported by: DRAC Hauts-de-France, Hauts-de-France Region, Pas-de-Calais Departmental Council

Pas-de-Calais, City of Lille, Amiens Métropole

Théâtre Jacques Tati

For all ages, ages 12 and up

Running time: 50 min.

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE BOUC ÉMISSAIRE de Joséphine Triballeau / COMPAGNIE DYSPERCÉE Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS