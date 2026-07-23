FESTIVAL EMERGENCIE #2 NEVADA de Julie Teuf Amiens

Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 NEVADA de Julie Teuf

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

MERCREDI 26 AOÛT

19H

NEVADA de Julie Teuf

THÉÂTRE INEXORABLE (DOUAI 59)

Théâtre de rue

Abandonnés par leurs parents un soir de septembre 1994, trois frères Jésus, Mike et

JFK sont retrouvés sur un parking, à l’arrière d’une vieille Renault 21 Nevada bordeaux.

Recueillis par le gérant d’une casse automobile, les trois orphelins grandissent avec,

en tête, une variation de questions autour du thème de l’abandon. 30 ans plus tard,

voici venu le moment de chercher des réponses…

Mise en scène Julie Teuf

Jeu Anthony Coudeville, Anthony Drion et Anthony Rzeznicki

Costumes Frédérique Duthoit

Soutiens Région Hauts-de-France, Ville de Douai, 232U Théâtre de Chambre,

L’école buissonnière Théâtre Populaire

> Suivi d’un pique-nique en musique avec la fanfare Super5 Orkestar à 20h, et du

film E.T. L’EXTRA-TERRESTRE à 21h, film de Steven Spielberg (1982, 2h, tout public,

dès 10 ans). Organisé par Amiens Métropole, en face du Centre culturel Jacques

Tati (plaine Germaine Dulac).

MERCREDI 26 AOÛT

19H

NEVADA de Julie Teuf

THÉÂTRE INEXORABLE (DOUAI 59)

Théâtre de rue

Abandonnés par leurs parents un soir de septembre 1994, trois frères Jésus, Mike et

JFK sont retrouvés sur un parking, à l’arrière d’une vieille Renault 21 Nevada bordeaux.

Recueillis par le gérant d’une casse automobile, les trois orphelins grandissent avec,

en tête, une variation de questions autour du thème de l’abandon. 30 ans plus tard,

voici venu le moment de chercher des réponses…

Mise en scène Julie Teuf

Jeu Anthony Coudeville, Anthony Drion et Anthony Rzeznicki

Costumes Frédérique Duthoit

Soutiens Région Hauts-de-France, Ville de Douai, 232U Théâtre de Chambre,

L’école buissonnière Théâtre Populaire

> Suivi d’un pique-nique en musique avec la fanfare Super5 Orkestar à 20h, et du

film E.T. L’EXTRA-TERRESTRE à 21h, film de Steven Spielberg (1982, 2h, tout public,

dès 10 ans). Organisé par Amiens Métropole, en face du Centre culturel Jacques

Tati (plaine Germaine Dulac). .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

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English :

WEDNESDAY, AUGUST 26

7:00 PM

NEVADA by Julie Teuf

THÉÂTRE INEXORABLE (DOUAI 59)

Street Theater

Abandoned by their parents one evening in September 1994, three brothers—Jesus, Mike, and

JFK—are found in a parking lot, in the back of an old burgundy Renault 21 Nevada.

Taken in by the manager of a junkyard, the three orphans grow up with,

on their minds, a series of questions revolving around the theme of abandonment. Thirty years later,

the time has come to seek answers…

Directed by: Julie Teuf

Cast: Anthony Coudeville, Anthony Drion, and Anthony Rzeznicki

Costumes: Frédérique Duthoit

Supported by: Hauts-de-France Region, City of Douai, 232U Théâtre de Chambre,

L’École Buissonnière Théâtre Populaire

> Followed by a picnic with live music featuring the Super5 Orkestar brass band at 8 p.m., and the

film E.T. the Extra-Terrestrial at 9 p.m., directed by Steven Spielberg (1982, 2 hours, suitable for all ages,

ages 10 and up). Organized by Amiens Métropole, across from the Jacques

Tati Cultural Center (Germaine Dulac Plaza).

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 NEVADA de Julie Teuf Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS