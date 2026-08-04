Festival en saison le Concert de la Reine Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
dimanche 6 décembre 2026 · Auditorium Cziffra · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Festival en saison le Concert de la Reine
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 16:30:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Concert de fin de résidence à l’auditorium Cziffra le dimanche 6 Décembre 2026 à 16h30
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Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr
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English :
End-of-Residency Concert at the Cziffra Auditorium on Sunday, December 6, 2026, at 4:30 p.m.
L’événement Festival en saison le Concert de la Reine La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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